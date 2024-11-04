Meteoroloji uyardı: 5 kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününden itibaren havaların soğuyacağını ve bazı illerde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ayrıca 5 ilde de kar yağışı görülecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları düşerek kış mevsiminin etkileri görülmeye başlandı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde vatandaşları zorlayacak soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor. Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri yağışlı geçecek.

Sıcaklık düşüyor

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Ankara'da en yüksek 12, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 20, en düşük 10 derece olacak.