BIST 8.862
DOLAR 34,34
EURO 37,44
ALTIN 3.026,24
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji uyardı: 5 kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 5 kentte kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününden itibaren havaların soğuyacağını ve bazı illerde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ayrıca 5 ilde de kar yağışı görülecek.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları düşerek kış mevsiminin etkileri görülmeye başlandı. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde vatandaşları zorlayacak soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor. Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri yağışlı geçecek.

Sıcaklık düşüyor

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Ankara'da en yüksek 12, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 20, en düşük 10 derece olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Oranlar değişti! 150 bin TL'ye...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Oranlar değişti! 150 bin TL'ye...
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyum atandı
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyum atandı
Sel felaketi sonrası Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı'na çamur fırlatıldı
Sel felaketi sonrası Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı'na çamur fırlatıldı
Endonezya'da yanardağ patladı 9 kişi öldü
Endonezya'da yanardağ patladı 9 kişi öldü
Enflasyon rakamları ve kira artış oranları belli oluyor
Enflasyon rakamları ve kira artış oranları belli oluyor
Kırıkkale'de köpek, zincirleme kazaya yol açtı!
Kırıkkale'de köpek, zincirleme kazaya yol açtı!
Acun Ilıcalı isyan etti: Yaşananlar tam anlamıyla rezalet
Acun Ilıcalı isyan etti: Yaşananlar tam anlamıyla rezalet
Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü
Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü
CHP'de Lütfü Savaş disipline sevk edildi
CHP'de Lütfü Savaş disipline sevk edildi
Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'yi sarsan sakatlık! Oyuna devam edemedi
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum
Mourinho'dan maç sonu hakem isyanı: Fenerbahçelilere kızıyorum