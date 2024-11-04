Narin'in abisinden mahkemeye 3 gün kala ilginç paylaşım!

Narin Güran cinayetinde mahkeme gününe artık çok kısa bir süre kaldı. Şüpheliler hakim karşısına çıkmayı beklerken Narin'in naaşının teslim edildiği ağabeyi Baran Güran'dan ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Baran Güran, yeniden ailesinden paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekti. İşte o kareler...

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Diyarbakır​'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi​'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran​ cinayetinde mahkeme gününe 3 gün kaldı. 7 Kasım günü görülecek mahkemede zanlılar hakim karşısına çıkacak. Bu süreçte Narin'in ağabeyinin paylaşımları konuşulmaya devam ediyor. Baran Güran yeniden fotoğraf paylaşarak dikkat çeken notlar düştü.

Baran Güran'dan yeni paylaşım

Ağabey Baran Güran son paylaşımlarında sık sık annesini ve erkek kardeşi Enes Güran'ın masum olduğunu vurgulayan ifadeleriyle dikkat çekiyordu. Son olarak Baran Güran, Diyarbakır Barosu'na verdiği vekaleti geri çekmesiyle zihinlerde soru işareti bırakmıştı. Ağabey Güran, annesi Yüksel Güran ile kardeşi Narin'in fotoğraflarını paylaşan Baran Güran, paylaşımına "Çok özledim" yazdı.

Narin'in tutuklu olmayan abisi Baran Güran, Neler Oluyor Hayatta” programına konuşarak annesinin gizlice kan vermesiyle ilgili olarak o gün jandarmanın da orada olduğunu iddia etmişti. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

İddianamede çarpıcı detaylar

Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı. Öyle ki Narin'in kendi evinde öldürüldüğü ve HTS kayılarındaki incelemede cinayet​ saatinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada olduğu anlaşıldı. Dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

Duruşmaya sayılı günler kala ortaya çıkan bir video kaydı tepki topladı. Öyle ki cezaevinde bulunan Enes Güran'ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmedeki rahatlık ve mutlu halleri vicdanları yaraladı. Öyle ki baba Arif Güran'ın, "Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?" derken Enes Güran ise "Yok. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum," ifadelerini kullandı.