Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası ateş püskürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mağlubiyetin saha dışındaki "şerefsizlere" yenilmekten kaynaklandığını belirtti. Takıma yönelik haysiyetsiz oyunlar oynandığını iddia eden Doğan, bundan sonra daha sert olacaklarını ve Trabzonspor camiasının hakkını savunacaklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Saha dışındaki şerefsizlere yenildik”

Gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyleyen ancak saha dışındaki kişilere yenildiklerini söyleyen Ertuğrul Doğan, “Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar, ligin başından beri Trabzonspor’un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

“Herkese haddini bildireceğiz”

Bundan sonraki dönemde daha sert olacaklarını söyleyen Ertuğrul Doğan şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ki ben bu pozisyonu gözümle gördüğüm işaret ediyor. Kural belli. Herkes de neyin en olduğunu biliyor. Buraya abiri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum, Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık, sonuna geldi bu iş.. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek"