Orhan Şen uyardı, tarih verdi: Kara kış kapıda

Yurdun büyük bölümünde hava sıcaklıkları düştü ve kış etkisini gösteriyor. İstanbul'da bazı noktalarda sağanak yağış görülürken kent genelinde kapalı hava hakim. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge hava durumu tahminini paylaşarak kar uyarısında bulundu.

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Sonbahar mevsiminin son günlerini yaşadığımız şu günlerde kış soğuğu etkisini göstermeye başladı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde havanın daha da soğuyacağını; beraberinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'da yağış var. Yağışlar Sinop, kıyı Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin'de yer yer kuvvetli yağmur. Doğu Karadeniz'in iç, Hakkari, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri Karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

Bugün Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında rüzgar kuvvetli. Sıcaklıklar kuzey, iç ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacak. Önümüzdeki hafta Karadeniz dışında gene yağış yok. Bu sene "pastırma sıcakları" da olmayacak.

Bugün İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur var, 15 C. Önümüzdeki hafta yağmur yok sıcaklık 15 derece bandına oturdu.