BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  MEDYA

'Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği' yönündeki asılsız paylaşımlara gözaltı

'Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği' yönündeki asılsız paylaşımlara gözaltı

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Abone ol

Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklindeki gerçeği yansıtmayan paylaşımların, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılırken söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu!
D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu!
Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund kötü gidişata son verdi
Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund kötü gidişata son verdi
Maliye, o sektörü yakın takibe aldı 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti
Maliye, o sektörü yakın takibe aldı 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Afrika ülkelerine Filistin çağrısı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Afrika ülkelerine Filistin çağrısı
Mahinur Göktaş sosyal paylaşım sitelerini uyardı: Ne gerekirse yapmakta kararlıyız
Mahinur Göktaş sosyal paylaşım sitelerini uyardı: Ne gerekirse yapmakta kararlıyız
Harris mi Trump mı? Çin'i çok yakından ilgilendiren seçim
Harris mi Trump mı? Çin'i çok yakından ilgilendiren seçim
İtalya'da Mossad skandalı! Soruşturma derinleşiyor
İtalya'da Mossad skandalı! Soruşturma derinleşiyor
Ömer Çelik'ten AK Parti açıklaması: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu
Ömer Çelik'ten AK Parti açıklaması: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu
İstanbul'da maraton heyecanı: İşte maratonun kazananları
İstanbul'da maraton heyecanı: İşte maratonun kazananları
İran'da ABD elçiliğine baskın ve rehine krizinin üzerinden 45 yıl geçti
İran'da ABD elçiliğine baskın ve rehine krizinin üzerinden 45 yıl geçti
TBMM bu hafta yoğun: Gündem 9. Yargı Paketi!
TBMM bu hafta yoğun: Gündem 9. Yargı Paketi!
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem Abdulkadir Uraloğlu duyurdu uygulama yıl sonu 18 ile çıkacak
İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem Abdulkadir Uraloğlu duyurdu uygulama yıl sonu 18 ile çıkacak