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Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund kötü gidişata son verdi

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund kötü gidişata son verdi

Teknik direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, üç maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

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Sarı-siyahlı ekip, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 9. haftasında zirve mücadelesi veren Leipzig'i konuk etti. Misafir takım, Signal Iduna Park'ta yapılan mücadelenin 27. dakikasında Benjamin Sesko'nun golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 30. dakikasında Maximilian Beier'in attığı golle beraberliği sağlayan Borussia Dortmund, 65. dakikada Sehrou Guirassy'in kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Sırasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, Bundesliga'da Augsburg 2-1 ve Almanya Kupası'nda Wolfsburg'a uzatmada 1-0 kaybeden Nuri Şahin'in öğrencileri, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Leipzig ise 20 puanda kaldı.

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