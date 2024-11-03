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Ekonomik kriz Bosch'u vurdu! Dünya devi 7 bin çalışanını işten çıkaracak

Ekonomik kriz Bosch'u vurdu! Dünya devi 7 bin çalışanını işten çıkaracak

Almanya'nın köklü teknoloji devlerinden Bosch, otomotiv sektöründe yaşanan kriz ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle 7 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Bosch CEO'su Stefan Hartung, şirketin 2024​ yılına dair ekonomik hedeflerini tutturamayacağını ve mali baskılar sebebiyle yeniden yapılandırma ihtiyacının doğduğunu açıkladı.

Bosch'un 2023 yılında 92 milyar Euro gelir elde etmesine rağmen, 2024 yılı için bu rakamın altında kalınacağı tahmin ediliyor. Özellikle otomotiv tedarik sektörü ve mobilite alanındaki ekonomik daralma, şirketi önemli mali sıkıntılarla karşı karşıya bırakıyor.

Hartung, Almanya hükümetine seslenerek, sanayiyi destekleyecek adımların hızla atılması gerektiğini belirtti ve koalisyon çatışmalarının bu sürece engel olmaması gerektiğini vurguladı. 

Şirketin mali sıkıntılara karşı aldığı önlemler arasında, Almanya’daki çalışanların haftalık çalışma saatlerini 40’tan 35’e düşürme planı bulunuyor. Bu karar, Mart ayında geniş çaplı protestolara neden olmuştu. 

Bosch, işten çıkarmaları en aza indirmeye çalışsa da, özellikle otomotiv tedarik ve ev aletleri bölümlerinde maliyetleri azaltma çabası kapsamında işten çıkarmaların devam edebileceğini değerlendiriyor.

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