Erman Toroğlu Beşiktaş'ın Kasımpaşa yenilgisini fıkrayla anlattı Allah'ım gönderdikçe gönderiyorsun

Erman Toroğlu, Onur Yıldız’ın moderatörlüğünde Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Toroğlu, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Beşiktaş'ın halini fıkrayla anlattı.

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Ekol TV’de Onur Yıldız’ın sunduğu Ekol Futbol’da Erman Toroğlu, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Beşiktaş'ın gidişatını ve zirve yarışındaki Galatasaray'ın şansını fıkralı bir şekilde anlattı.

Galatasaray oynamadan kazandı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikten bu zorlu maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın mağlubiyetini bir fıkra ile anlattı. Toroğlu, "Adam eski evli, adama milli piyango çıkıyor ve adam Ankara'ya gidiyor. Giderken yolda bir kayınbiraderinden telefon geliyor. "Enişte ablamı kaybettik" adam telefonu kapatıyor. "Allah'ım gönderdikçe gönderiyorsun" dedi.

Erman Toroğlu, fıkrayı anlatmasının ardından bu sonucun Galatasaray'a yaradığını belirtti. Toroğlu, "Galatasaray'ın 'Bay' geçtiği haftada Beşiktaş'ın puan kaybetmesi Beşiktaş'ı geriye attı" ifadelerini kullandı.