Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Asgari ücret ile ilgili teklifte bulunan Erbakan talep ettiği tutarı açıkladı.

Abone ol

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret​ için yapılacak zam oranı merakla beklenirken Yeniden Refah Partisi​ Genel Başkanı Fatih Erbakan​'dan çalışanları heyecanlandıran bir çıkış geldi. 2025​ yılının ekonomik açıdan dar gelirlileri daha da zorlayacağını belirten Fatih Erbakan, asgari ücret için taban teklifini açıkladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

YRP lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşayanların geleceğe dair endişe içinde olduklarını ileri süren Erbakan, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehdidin güven ve ahlak bunalımı olduğunu söyledi.

Devlet ve siyaset kurumlarına yönelik güvenin azaldığını ifade eden Erbakan, "İnsanlarımızın, güven duyacakları bir iktidara, ana muhalefete, siyaset kurumuna ihtiyacı var. Şeffaf, adil ve ahlaklı bir düzen her insanın ve her toplumun ihtiyacıdır" ifadelerini kullandı.

Ülkede borç, faiz ve vergi ekonomisinin uygulandığını iddia eden Erbakan, 2025 yılında dar gelirlilerin ekonomik anlamda daha zor bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını savundu.

En azından 35 bin lira olmalı

Daha sonra basın mensuplarının soruları cevaplayan Erbakan, yeni yılda belirlenecek asgari ücret rakamlarına ilişkin soruya, iki asgari ücret alan bir hanenin en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olması gerektiğini dile getirdi. Erbakan, "Yeniden Refah olarak yüzde 20-25'lik bir artışın hemen şubat ve mart ayında yine açlık sınırının altında kalacağını ifade ediyoruz. Asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine gelmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Erbakan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Erbakan şöyle konuştu:

"Türkiye'de yıllardan beri yaşadığımız hukuki süreçler, yargıya, adalet kurumuna güvenin sarsılması dolayısıyla içimiz tam manasıyla rahat değil. İktidarın söylediklerinin doğru olmasını, bunun siyasi bir süreç değil, hukuki bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Ancak burada kayyum atanması yerine, belediye meclisinin görevlendireceği bir belediye başkan vekilinin bu görevi yapmasının daha uygun olacağını ifade ediyoruz."