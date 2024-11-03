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Ekol TV'de tansiyon yükseldi! Şaban Sevinç ile Hadi Özışık ayakta kapıştı

Ekol TV'de yayınlanan programda gazeteci Hadi Özışık ile Şaban Sevinç arasında terörden tutuklanan Esenyurt Beleriye Başkanı Ahmet Özer üzerinden sert bir tartışma yaşandı.

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Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu konuk olarak katıldı.

‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili tartışmalar sürerken, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç arasında canlı yayında hararetli bir tartışma yaşandı.

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