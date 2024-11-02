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Mert Günok: Maçın fazla bir açıklaması yok

Mert Günok: Maçın fazla bir açıklaması yok

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından "Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan maçı misafir takım 3-1 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Winck, 70. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall attı. Beşiktaş'ın tek golü ise 45+3'te Ernest Muçi'den geldi.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇIN FAZLA BİR AÇIKLAMASI YOK"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şunları dedi:

Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası.

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