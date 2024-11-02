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Bakan Kurum'a Malatya Fahri Hemşehrilik Beratı verildi

Bakan Kurum'a Malatya Fahri Hemşehrilik Beratı verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a deprem sonrası şehrin yeniden inşası için gösterdiği çaba nedeniyle AK Parti, CHP ve MHP’nin oy birliğiyle Malatya fahri hemşehrilik beratı verildi.

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Malatya Kitap Fuarı: Malatya’da bu yıl 10.’su düzenlenen Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a "Malatya Fahri Hemşehrilik" beratı takdim edildi.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın düzenlendiği konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Bakan Murat Kurum’a Malatya Fahri Hemşehrilik unvanı verildi.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve MHP milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı. Bakan Kurum’un Malatya’ya sağladığı katkılar ve destekleri sebebiyle kendisine fahri hemşehrilik unvanının verilmesinden dolayı duyulan memnuniyet törende vurgulandı.

Törende konuşma yapan Bakan Kurum, Malatya’nın hem tarihî hem de kültürel zenginlikleriyle Anadolu’nun kalbinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

MURAT KURUM'A FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI 

Malatya halkının kendisine gösterdiği misafirperverlik ve sıcak ilgiden dolayı büyük onur duyduğunu belirten Kurum, "En zor zamanlarda birbirimizin omzuna yaslandık, acımızı paylaştık, yoldaşlık ettik. Bu beratı bize layık gören hemşerilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha söz veriyorum; afetzede kardeşlerimizin hiçbir problemini çözümsüz bırakmayacağız." dedi.

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