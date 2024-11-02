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Sivasspor 10 kişi kalmasına rağmen Rizespor'u mağlup etti

Sivasspor 10 kişi kalmasına rağmen Rizespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Rizespor'u 2-1 yendi.

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Süper Lig'in 11. haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor, evinde İlhan Palut'un yönetimindeki Rizespor'u 2-1 yendi.

Hakem Cihan Aydın'ın yönetiminde 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip Rizespor 1-0 önde kapatırken, gol Dal Varesanovic'in ayağından geldi.

İkinci devreye hızlı başlayan Sivasspor ise 49 ve 61. dakikalarda Noah Sonko'nun atttığı 2 gol ile sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 72. dakikada ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Uğur Çiftçi, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Sivasspor puanını 17'ye yükseltirken, 2 maç aranın ardından kaybeden Rizespor 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Rizespor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

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