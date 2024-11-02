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Hadi Özışık’ın gösterdiği video olay oldu! Masayı yumruklayan bu adamı tanıdınız mı?

Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa katılan Hadi Özışık, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun videosunu göstererek, "Geçen hafta Özgür Özel de aynı şeyi yaptı 'Ben konuşurken sen sus' dedi. Bakın yapmayın. CHP'yi anlatırken Reis böyle yapar dediğinizde mahcup olursunuz. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

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Ekol TV'de yayınlanan Tartışma Zemini isimli programa, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Sınar ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu konuk olarak katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası CHP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitinge DEM Partililerin de katılması, partide çatlak iddialarını gündeme taşıdı. Mitinge CHP'li Burcu Köksal, Mansur Yavaş ve Tanju Özcan’ın katılmaması dikkat çekerken, Hadi Özışık, Özgür Özel için 'düştüğü durumu Allah hiçbir siyasi liderin başına getirmesin' ifadelerini kullandı.

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