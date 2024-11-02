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Şişli'de kayıp kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli'de kayıp kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyede

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cesedi bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H'nin bulunması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekiplerce, Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

Ş.E.H'nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yapan ekipler, çocuğu öldürdüğü iddiası edilen şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kız çocuğunun cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun yakınları, cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumuna geldi.

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