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AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehalet ve saygısızlıktır"

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehalet ve saygısızlıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sayın Özel 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin 'siyasi sabıkası' ile hesaplaşmalıdır." açıklamasında bulundu.

Özel'in genel başkanlık kapasitesi ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını, yalan ve iftira siyasetine başvurduğunu belirten Çelik, "Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük yalan siyasetinden vazgeçmeli ve CHP içinde kendisinin genel başkanlık makamı için yeterliliğini sorgulayan çok sayıdaki yol arkadaşının talep ettiği cevaplara yoğunlaşmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yaptığı birlik ve beraberlik çağrısını da eleştirdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Özel'in yürüttüğü politikalarla CHP içinde bile birlik ve beraberlik sağlayamamışken, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını anlamasını beklemiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerliyoruz. Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz."

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