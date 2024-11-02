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Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği iddiası! Ahmet Hakan: Kabul edilemez

Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği iddiası! Ahmet Hakan: Kabul edilemez

Son dönemde belediyelerin, sahne alan sanatçılara ödediği astronomik rakamlar tartışılıyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu konuyu gündemine aldı.

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Belediyelerin konser düzenlemesine bir itirazı olmadığını belirten Ahmet Hakan, sanatçılara ödenen ücretler konusunda çekinceleri olduğunu belirtti.

"Mesela Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği söylentisi var gündemde. Bu olmaz. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanan  Hakan, yazısının "Belediyeler, sanatçılar ve konserler" başlıklı kısmında şunları kaydetti:

Belediyelerin konser düzenlemesine itirazım yok.

Halkın herhangi bir ücret ödemeden konser dinlemesi harika bir şey.

Ancak belediyelerin sanatçılara ödedikleri astronomik ücretler konusunda bazı çekincelerim var.

Mesela Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği söylentisi var gündemde.

Bu olmaz. Bu kabul edilemez.

Ankara halkı, “Aman bize Ebru Gündeş konseri” falan diye ölmüyordur herhalde.

Belediyeler, bu konserleri kamu yararı için düzenliyor.

Sanatçıların bunu göz önünde bulundurması, ücretlerini buna göre belirlemeleri gerekir.

Eğer sanatçı, “Ben kamu yararı falan dinlemem, ücretim budur arkadaş” diyorsa...

Belediyeler, böyle nobran tavırlar sergilemeyen sanatçılara yönelebilirler. 

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