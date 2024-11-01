Sinan Burhan'dan bomba iddia: Aslı Baykal yeni parti kuruyor

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından "Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal öncülüğünde yeni CHP söylemiyle bir parti kuruluyor" iddiasını ortaya attı.

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Gazeteci Sinan Burhan, X hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Burhan paylaşımında "SON DAKİKA … Merhum Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal öncülüğünde yeni CHP söylemiyle bir parti kuruluyor. Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş bu oluşumda olacak deniliyor. CHP’den vekillerin ve belediye başkanlarının katılacağı ifade ediliyor. Merhum İsmail Cem’in partisinde buluşulacakmış." ifadelerine yer verdi.

Aslı Baykal yalanladı

Sinan Burhan'ın paylaşımı ile ilgili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan da konu ile ilgili bir açıklama geldi. Aslı Baykal, yaptığı paylaşımda "

Parti kuracağım haberi doğru değil. Türkiye'nin dürüst, temiz, tüm Türkiye'yi kucaklayan, hoşgörülü ve Türkiye'nin kaynaklarını tüm vatandaşlarına aktaran, ranttan uzak bir harekete çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umuyorum doğru zamanda, doğru kişiler ile bu hareket başlatılabilir." ifadelerini kullandı.