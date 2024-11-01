BIST 8.885
DOLAR 34,34
EURO 37,31
ALTIN 3.034,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen bebeğin, anne ve babası tutuklandı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı iddia edilen bebeğin, anne ve babası tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Abone ol

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de yaşlı kadını 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı
Denizli'de yaşlı kadını 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı
Adana'da yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın
Adana'da yol kenarındaki ağaçlık alanda yangın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakan Murat Kurum'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakan Murat Kurum'u kabul etti
Özgür Özel Esenyurt mitingine katılmayan belediye başkanları için ne dedi?
Özgür Özel Esenyurt mitingine katılmayan belediye başkanları için ne dedi?
Vergi yüzsüzleri tek tek ifşa edildi! Gelir İdaresi Başkanlığı, merak edilen listeyi paylaştı
Vergi yüzsüzleri tek tek ifşa edildi! Gelir İdaresi Başkanlığı, merak edilen listeyi paylaştı
Manchester United'in yeni teknik direktörü belli oldu
Manchester United'in yeni teknik direktörü belli oldu
Başörtülü çalışan işten çıkarıldı! Fransa'da mahkemeden dikkat çeken karar
Başörtülü çalışan işten çıkarıldı! Fransa'da mahkemeden dikkat çeken karar
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yenileri eklendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yenileri eklendi
Bellona, Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda "Elmas Marka" oldu
Bellona, Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda "Elmas Marka" oldu
Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor 12 yerleşim birimi el değiştirdi
Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor 12 yerleşim birimi el değiştirdi
Fransa'da uyuşturucu çeteler birbirine girdi silahlı saldırıda 5 ağır yaralı
Fransa'da uyuşturucu çeteler birbirine girdi silahlı saldırıda 5 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı