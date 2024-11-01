BIST 8.913
DOLAR 34,34
EURO 37,38
ALTIN 3.043,44
HABER /  GÜNCEL

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yenileri eklendi

Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Abone ol

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bellona, Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda "Elmas Marka" oldu
Bellona, Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda "Elmas Marka" oldu
Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor 12 yerleşim birimi el değiştirdi
Rus ordusu Ukrayna'da adım adım ilerliyor 12 yerleşim birimi el değiştirdi
Fransa'da uyuşturucu çeteler birbirine girdi silahlı saldırıda 5 ağır yaralı
Fransa'da uyuşturucu çeteler birbirine girdi silahlı saldırıda 5 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Arda Güler'in neden süre alamadığı belli oldu teknik heyetten bir isim açıkladı
Arda Güler'in neden süre alamadığı belli oldu teknik heyetten bir isim açıkladı
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ATO Başkanı Baran 2025 asgari ücret önerisini açıkladı
ATO Başkanı Baran 2025 asgari ücret önerisini açıkladı
Dükkan kan gölüne döndü! Kayınpeder damadını öldürdü ardından intihar etti
Dükkan kan gölüne döndü! Kayınpeder damadını öldürdü ardından intihar etti
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Ali Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Ali Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz
Sinyal karıştırmaya karşı milli kalkan
Sinyal karıştırmaya karşı milli kalkan
Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü mevcut seyahat 20 dakika kısalıyor
Çamlıhemşin Tüneli'nde ışık göründü mevcut seyahat 20 dakika kısalıyor