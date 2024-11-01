Bellona, Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda "Elmas Marka" oldu

Bellona, Türkiye İtibar Akademisi'nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'ndaki "Elmas Marka" kategorisinde yer aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, mobilya sektöründe prestijli ödüllerden biri olan "Elmas Marka" kategorisinde Bellona'nın adı öne çıktı.

Ürün kalitesi ve sosyal fayda yaratma konularında performans gösteren Bellona, Elmas Marka ödülüyle aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyetiyle de adından söz ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.