Bakan Yusuf Tekin açıkladı: Okullarımızın tamamına yakınında...

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Tekin, Nevşehir ziyareti kapsamında Vali Ali Fidan ile görüştü ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Tekin, okulların fiziki kalite ve donanım açısından dünya standartlarını yakaladığını vurguladı.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak için geldiği Nevşehir'de Valiliği ziyaret ederek Vali Ali Fidan ile görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tekin, burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan eğitim öğretim devrimi sürecinden önce 2002-2003 eğitim öğretim yılında Nevşehir'deki derslik sayısının 2 bin 300 civarında olduğunu, şu anda ise 3 bin 500'e yaklaştığını söyledi.

Yüzde 50'ye yakın derslik sayısında artış olduğunu belirten Tekin, "Bu rakam da derslik başına düşen öğrenci sayısı rakamlarına yansımış durumda. Şu an Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de uluslararası ortalamaları yakalamış durumdayız. Bu vesileyle süreci bu noktaya getirmemize yardımcı olan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere iller özelinde de ildeki valilerimiz, milletvekillerimiz, sürece katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, Nevşehir'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 800 öğretmen varken, şu an 5 bine ulaştıklarını aktararak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da uluslararası göstergelerin birçoğunda ortalamanın üstünde olduklarına işaret etti.

Okulları, gerek fiziki, inşaat kalitesi anlamında gerekse donatım, malzeme itibarıyla dünya standartlarının üzerinde yaptıklarına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Fiziki yenilikleri hissetmek mümkün ama bir husus var ki Birleşmiş Milletlerin raporunda da ifade ettiği husus, o da şu, biz şu an Türkiye'deki bütün okullarımız, 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamına yakını, internet altyapısına kavuşturulmuş durumda. Bu çok önemli bir şey ve yine bu okullarımızın büyük çoğunluğunda internet erişim hizmeti veriyoruz. 625 bin dersliğimizde de bu okullarımızın neredeyse tamamında, etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtalar var."

Tekin, öğretmenlerin Türkiye'nin neresinde olursa olsun internet altyapısı olan okullarda akıllı tahtalar üzerinden dünyadaki bütün iyi uygulamaların içerisinde yer aldığı EBA platformundan derslerini anlatabildiğini söyledi.

Bakan Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında EBA'yı farklı bir işlev için kullandıklarını belirterek, Bakanlık olarak organize ettikleri "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu sinematografik yöntemle sinemaya dönüştürerek okullarda EBA üzerinden 20 milyona yakın öğrenciye izlettiklerini bildirdi.

Daha sonra 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ne geçen Tekin, burada öğrencilere hitap etti.

Öğrencilere sınava çalışma konusunda tavsiyede bulunan Tekin, bayrak törenine katıldı.

Öğrencilerle fotoğraf çektiren Tekin, okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı yaptı.