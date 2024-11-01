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Yenidoğan Çetesi'ni ifşa eden savcı ile ilgili iddialara yalanlama!

Yenidoğan Çetesi'ni ifşa eden savcı ile ilgili iddialara yalanlama!

Adalet Bakanlığı kaynakları, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Ergin'in dosyadan el çektirildiği iddialarını yalanladı. Soruşturmanın ana kısmının tamamlanarak dava açıldığı, yalnızca tehdit unsuru içeren bazı şüpheliler için soruşturmanın başka bir savcı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

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Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan 'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Ergin'in dosyadan el çektirildiğine yönelik iddialar, Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından yalanlandı. 

Adalet Bakanlığı kaynakları tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Savcının görevden alınması söz konusu değil. Ana soruşturma tamamlanarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı‘na gönderildi ve davası açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığı‘nda dosyanın birkaç şüpheli yönünden soruşturması zaten devam ediyor. 

Bu soruşturmada savcıyı tehdit eden şüpheli de yer aldığı için soruşturmayı başka bir Cumhuriyet Savcısı yürütüyor. Dosyadan el çektirme veya görev değişikliği gibi bir şey söz konusu değil." ifadelerine yer verildi.

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