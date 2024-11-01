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Jose Mourinho'ya men cezası!

Jose Mourinho'ya men cezası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA tarafından 1 maç men cezası aldı. Bu ceza nedeniyle Mourinho, Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da AZ Alkmaar'a karşı oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.

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Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

1 maç men cezası

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.

Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek

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