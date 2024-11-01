Jose Mourinho'ya men cezası!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA tarafından 1 maç men cezası aldı. Bu ceza nedeniyle Mourinho, Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da AZ Alkmaar'a karşı oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.Abone ol
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
1 maç men cezası
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.
Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.
Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek