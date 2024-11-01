Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz açıklarında, 7.6 kilometre derinlikte saat 17.46'da gerçekleşti.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 17.46'ta yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlenen deprem, yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.18 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-11-01
Saat:17:46:06 TSİ
Enlem:35.82722 N
Boylam:29.05444 E
Derinlik:38.05 km
Detay:https://t.co/Q9u6xoknHE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi