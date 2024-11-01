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İsrail ordusu aile apartmanını bombaladı: 247 şehit!

İsrail ordusu aile apartmanını bombaladı: 247 şehit!

Gazze'de İsrail saldırısında ailesiyle kurtulan Filistinli bir kadın, aile apartmanlarının bombalandığını ve 117 kişinin cansız bedenlerini çıkartıp gömdüklerini, enkazda hala 130 kişinin bulunduğunu söyledi. Kadın, kuşatma nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamadığını belirterek Arap ülkelerinden yardım çağrısında bulundu.

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Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi’ne gidecek olan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen kadın, "İsrail, beş katlı aile apartmanımızı bombaladı. Ben ve üç çocuğum ile bazı akrabalarım kurtulduk." diye konuştu.

'117 parçalanmış naaşı biz çıkarttık ve gömdük, 130 kişi hala enkaz altında'

İsrail'in kuşatması nedeniyle sağlık ekiplerinin hedef alınan bölgeye ulaşamadığını kaydeden kadın, "117 parçalanmış naaşı biz çıkarttık ve gömdük, yaklaşık 130 kişi hala enkaz altında." dedi.

Arap ülkelerine çağrı 

İsrail'in kuşatması ve yürüttüğü soykırım nedeniyle sağlık ekiplerinin saldırı yapılan bölgelere ulaşamadığını, yaralıların müdahale edilemeden yaşamlarını yitirdiğini aktaran Filistinli kadın, "Kemal el-Advan Hastanesindeki yaralılar hayatlarını kurtarmaları ve hastanelere nakledilmeleri için Arap ülkelerine sesleniyor." diye konuştu.

İsrail ordusu 29 Ekim’de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait 5 katlı bir binaya saldırı düzenlemişti.

 

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