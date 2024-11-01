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Ali Koç ve Aziz Yıldırım, o maçı yan yana izleyecek

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, o maçı yan yana izleyecek

Fenerbahçe, THY EuroLeague'in yedinci haftasında Partizan ile oynayacağı maçı, başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın yan yana izleyerek tarihi bir anı paylaşacakları bir ortamda gerçekleştirecek. Karşılaşma, TSİ 20.45'te Ülker Sports Arena'da başlayacak.

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THY EuroLeague’nin yedinci haftasında sahasında Partizan ile karşılaşacak Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yan yana izleyecekler

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, Ülker Sports Arena’daki karşılaşmayı yan yana izleyecek.

Fenerbahçe Beko’nun, Partizan’ı konuk edeceği karşılaşma TSİ 20.45’te başlayacak.

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