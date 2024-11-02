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Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu

 Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

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Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.

Cansız bedeni mezarlıkta bulundu

Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

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