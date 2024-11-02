Şişli'de 6 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
Şişli’de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.Abone ol
Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü.
Cansız bedeni mezarlıkta bulundu
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.E.H’nin cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı. Cinayet şüphelisi gözaltına alındı.
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