Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! En düşük memur maaşı ortaya çıktı
Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler de zam oranlarını merakla bekliyor. Milyonları ilgilendiren rakamlar için çeşitli tahminler yapılıyor. En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. 6 aylık zam oranı neticesinde zam alınırken Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı.
NTV'de yer alan habere göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşçi emeklilerinin şimdiden yüzde 8,92'lik zammı kesinleşmiş oldu.
MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?
Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurlar, enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı.
6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?
Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında hesaplanıyor.