Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! En düşük memur maaşı ortaya çıktı

MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memurlar, enflasyon henüz yüzde 10'luk dilimi aşmadığı için fark almaya hak kazanamadı.