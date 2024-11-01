Fenerbahçe Beko, Partizan’ı farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7. haftasında konuk ettiği Partizan’ı 89-72 yenerek 5. galibiyetini aldı. Nigel Hayes-Davis 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.Abone ol
THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Partizan’ı 89-72 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis attığı 24 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Partizan’da Frank Ntilikina’nın 14 sayısı mağlubiyet önlemedi.
Fenerbahçe bu maçla birlikte 5. galibiyetini alırken, Partizan ise 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.