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Fenerbahçe Beko, Partizan’ı farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Partizan’ı farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7. haftasında konuk ettiği Partizan’ı 89-72 yenerek 5. galibiyetini aldı. Nigel Hayes-Davis 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

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THY EuroLeague 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Partizan’ı 89-72 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis attığı 24 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Partizan’da Frank Ntilikina’nın 14 sayısı mağlubiyet önlemedi.

Fenerbahçe bu maçla birlikte 5. galibiyetini alırken, Partizan ise 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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