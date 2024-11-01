Gaziantep FK, Göztepe maçında 5 dakikada geri döndü

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek puanını 12'ye yükseltti. Ev sahibi ekibin golleri Lungoyi ve Sorescu’dan gelirken, Göztepe'nin tek golünü Ahmed İldiz kaydetti.Abone ol
Gaziantep FK Süper Lig'de 11. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Ev sahibi takımın gollerini 77. dakikada Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Sorescu kaydetti.
İzmir ekibinin golü ise 64. dakikada Ahmed İldiz'den geldi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 12'e yükseltti. Göztepe ise 15 puanda kaldı.