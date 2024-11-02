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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı dava! CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı dava! CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması ve manevi tazminat davası açmasına ilişkin, ''Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok.'' dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel başkanlık koltuğuna oturduğu 5 Kasım 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine dava açmamasını Türkiye siyasetinde önemli bir adım olarak düşündüğünü söyleyen Özel, "Ama 5 Kasım'a (2024) kadar sabredememiş. Sayın Erdoğan'ın zoruna gitmiş, gücüne gitmiş. Ne söylediğim ortada, kişisel bir hakaret yok.'' diye konuştu.

Kötü söz duysalar da cevabını vermediklerini, milletin kavga istemediğini ifade eden Özel, AK Partililer tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rapor sunulduğunu öne sürerek, "CHP’nin birinci parti olmasının sebebinin siyasetteki yumuşak üslubu olduğunu söylüyorlar. Biz en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimeleri seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve normalleşme sürecinin dışına çıkarmak için adımlar atıyorlar." ifadesine yer verdi.

Özel, CHP grubunun toplantısının çok verimli geçtiğini ve kendisine yönelik eleştirilerin yapıcı olduğunu aktararak, "Bu dönemde CHP grubuna çok önemli bir görev düştü. Hep birlikte bir ve bütün olarak mücadele vermemiz gerektiği konusunda bir ortaklaşma vardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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