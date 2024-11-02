MHK Başkanı açıkladı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından büyük eleştirilere maruz kalan ve hakemliğinin biteceği iddia edilen Arda Kardeşler hakkında açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Beşiktaş camiasının büyük tepki gösterdiği Arda Kardeşler için, "Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak" ifadelerini kullandı.

Abone ol

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray- Beşiktaş maçının hakem kararları ve Arda Kardeşler için flaş açıklamalar yaptı.

Konuyla ilgili Spor Gecesi Digital'e konuşan Gündoğdu, "Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak" dedi. Yabancı VAR hakemine karşı olduğunu belirten Gündoğdu, daha önceki MHK Başkanlığı döneminde aldığı, kamuoyunda '8 Mart Kararları' olarak bilinen operasyon için, "Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım" dedi.

Gündoğdu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Benim ikinci dönem MHK başkanlığım. Benim beklediğim, umduğum bir görev değildi. O zaman Nihat Özdemir'in davetiyle bir toplantı yapıldı ve o toplantıdan sonra görevlendirildim. Bu dönemde de sayın başkanımız İbrahim Bey göreve davet etti. Yapım itibariyle bir görev daveti geldiği zaman hayır diyemiyorum. MHK başkanlığını istiyorumdan öte bu bir görev ve bu görevi kabul etmenin dışında bir alternatif düşünmedim. 17 Nisan'da o dönemde istifa etmiştim. O zaman kafamın içinde göreve devam etmek gibi bir düşünce yoktu. O dönemde futboldan uzakken çok mutlu oldum.

Ne özel hayatımda ne de resmi görüşmelerde hiçbir zaman o zamanki yaptığımız kurumsal kararla ilgili bu ifadeleri kullanmadım. Anlaşılmadığı için herkes kendince yorum yaptı. Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım. Bir görev yaparken önerirsiniz onlar da uygun görürse o kararı uygularsınız. Şirketler de böyle. Üst düzey şirketler tarihinde hep böyle kararlar almıştır ve bunu hızlıca yapmıştır. O kurumların hiçbiri yollarını ayırdığı kişiler için gerekçe sunmamıştır. Bu bizde nedense gereklilik oldu. Mağduriyet olarak yansıtılan şeylere karşı bir ilgimiz var. Bunu normal karşılıyorum ben. Eğer futbolun marka değerini artıracaksak hakemlik sistemiyle ilgili de yapısal bir takım değişiklikler olması gerekiyor.

Bu hakemliğini bitirme kararı değildi. Bundan sonra yapacaklarımız da kimsenin hakemliğini bitirme değil. 1. Kategorideki arkadaşlarla hakemlik için bir kariyer düşünmüyoruz. Herhangi bir kadroya başvuru olsa çalışmak istemediğimizi söyleriz. İkinci gruptaki arkadaşlarımızın yaşları itibariyle önlerinde bir kariyer kalmadı. Halis Özkahya bu grupta değildi. Halis, göreve geldiğimde çok da sevdiğimiz bir arkadaştı. Bir maçı erken bitirmişti, şanssızlık yaşamıştı. O maçtan sonra aradım ve ikna etmeye çalıştım. O çok yıprandığını ve devam etmek istemediğini söyledi. Üçüncü gruptaki arkadaşlarda yeterli yetkinliğe sahip değillerdi. Davet ettiğimiz halde biz davet almadık diyen arkadaşlar oldu. O hakemlere 'siz Süper Lig kadrosunda olmayacaksınız. Ya 1. Lig'de istihdam edeceğiz ya da VAR'da görev vereceğiz' diyecektik. Ama o davetlere cevap gelmedi ve başka yollara gidildi. Biz de bu arkadaşlarla bu saatten sonra yola devam etmeme kararı aldık.

"Önemli hatalar yaptığı ortada zaten"

Derbi maçında başarılı bir yönetim gösterdi diyemem. Önemli hatalar yaptığı ortada zaten. Ayrıca bu program vasıtasıyla belirtmek isterim; 'Kaşar' ve 'Papaz' kelimeleri beni incitiyor. Her meslek grubunda emek sarf eden arkadaşlar filmin sonunda bu tabiri hak etmiyorlar.

"Çok üzüldüğünü söyledi"

Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübü istedi diye değil, MHK'nin normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik çünkü arkadaşımız ile ilgili bir karar vereceğiz. Kendisini de aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. Moral vermek için aradım. Bu kolay değil. Hatalarını kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor.

"Buna kırmızı verilmez"

Davinson'un Immobile'ye hareketi sarı kart, kırmızı değil! O pozisyonu görmediğine çok eminim. Yardımcılara da söyledim, biz bunu neden yakalayamadık diye sordum. Görmemeyi bahane etmiyoruz tabii ki görmeliydik. Bunu gördüğünüzde en azından uyarmanız lazım. Böyle bir şeye kırmızı kart verilmez.

Abdülkadir Bitigen'e ne oldu?

"Şans vermeyi tercih etmedim. Sebebini açıklayamam. Vakit kaybetmeye gerek yok. Çalışmak istemedim."

"Bunları yakalamak lazım"

"Icardi'nin pozisyonuna kimisi penaltı diyor, kimisi değil diyor. Bu karar güveni çok sarsmaz. Ama Sanchez'in yaptığı hareketi kaçırmak güveni sarsar. Maçın kırılma noktaları bunlar. Hakem olarak bunları yakalamak lazım. Güven kırılırsa toparlaması zor oluyor."

"Galatasaray maçı yönetecek"

Okan Buruk'un o mesajı vermek istemediğine eminim. O da muhtemelen fark etmiştir ama kurumsal bir duruş sergilememiz lazım. Oğuzhan Çakır tabii ki Galatasaray maçı yönetecek. Ben ona buz adam diyorum. o yönü çok hoşuma gidiyor. Sağlam bir bünyesi var. Bütün testlerde sakatlık riski en az olan hakemlerimizden biri. Oyuncular da heyecanlarına biraz gem vurup hakemlerimize biraz yardımcı olurlarsa çok önemli bir hata olacağını beklemiyorum."