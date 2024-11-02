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İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İTO ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı

İstanbul'da, ekimde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün sivri biber, en çok düşen ürün ise limon oldu.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 üründen 147'sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 56,17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48,72 ile kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43,90 ile kabak, aynı gruptan yüzde 42,48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39,62 ile erkek paltosu, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38,07 ile kadın bluzu, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37,75 ile takım elbise ve aynı gruptan yüzde 37,32 ile erkek pardösü oldu.

Ekimde, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 10,46 ile fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünler, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7,32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7,20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3,33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2,27 ile şişe suyu olarak kayıtlara geçti.

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