BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  GÜNCEL

"Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 3 hafta önce 77 ilde başlatılan "Narkoçelik-45" operasyonlarının, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 bin 587 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, 4 ton 31 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 244 bin 148 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Paylaşımında illere göre yakalanan şüpheli sayısı ve ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi
Bakan Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında... O isimler yok
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında... O isimler yok
İsrail'de Netanyahu yanlılarının ABD seçimlerindeki tercihi Trump’tan yana
İsrail'de Netanyahu yanlılarının ABD seçimlerindeki tercihi Trump’tan yana
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
"İsrail ie ticaret" iddiası! Bakan Bolat'tan net cevap: Gümrük sistemi tamamen kapalı
"İsrail ie ticaret" iddiası! Bakan Bolat'tan net cevap: Gümrük sistemi tamamen kapalı
46. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak: Bu yollar trafiğe kapatılacak
46. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak: Bu yollar trafiğe kapatılacak
ABD, Orta Doğu'ya savaş ve B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek
ABD, Orta Doğu'ya savaş ve B-52 bombardıman uçakları dahil ek askeri güç gönderecek
Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği iddiası! Ahmet Hakan: Kabul edilemez
Ankara Belediyesi’nin Ebru Gündeş’e konser için 69 milyon lira ödediği iddiası! Ahmet Hakan: Kabul edilemez
MHK Başkanı açıkladı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
MHK Başkanı açıkladı! Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
Akşam polikliniği uygulaması başlatıldı
Akşam polikliniği uygulaması başlatıldı
Marangozun mide bulandıran oyunu! Çocuk, ailesine söyleyince ortaya çıktı meğer...
Marangozun mide bulandıran oyunu! Çocuk, ailesine söyleyince ortaya çıktı meğer...