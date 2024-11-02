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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı ! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında... O isimler yok

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı ! Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında... O isimler yok

3 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacak. Trabzonspor'da iki isim kadroda yer almayacak. Fenerbahçe'de ise 2 eksik bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması heyecanı yaşanacak. 

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe 3. sırada

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

 Fenerbahçe'de 2 eksik

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

 Fred döndü

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe taraftarı yok

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

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