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Lexus'tan kasıma özel fiyatlar! Satış fiyatı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Lexus'tan kasıma özel fiyatlar! Satış fiyatı belli oldu

Lexus, elektrikli ve tam hibrit modellerinde kasım ayı boyunca sürecek kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus'un B segmentindeki tam hibrit SUV modeli LBX, 2 milyon 50 bin lira başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

D segmenti hibrit modeli NX, 3 milyon 880 bin liradan alıcı bulurken, 98 kilometreye kadar elektrikli menzil sunan NX 450h+ modeli 4 milyon 800 bin liralık fiyatıyla öne çıkıyor.

Geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken RX Hybrid modeli ise 4 milyon 790 bin lira başlangıç fiyatıyla sunulurken, RX 450h+ modeli 5 milyon 450 bin liradan satışa sunuluyor. Markanın performans odaklı hibrit modeli RX 500h ise 5 milyon 950 bin liralık fiyatla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Lexus'un tamamen elektrikli SUV modeli RZ 450e de kasım sonuna kadar 3 milyon 500 bin lira fiyatla satışta olacak. RZ modeli, tek şarjla ortalama 400 kilometre menzil sunarken, DC hızlı şarj sistemiyle yüzde 80 kapasiteye kadar yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Lexus’un kasıma özel fırsatları, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki showroomlarda ve çevrim içi rezervasyon sistemi üzerinden erişilebilecek.

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