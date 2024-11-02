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Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor, bir indirim bir de zam...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor, bir indirim bir de zam...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Tabela bir kez daha değişiyor. İşte güncel fiyatlar...

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25 Ekim itibarıyla motorinin litresine 84 kuruş zam yapılmış ve böylece motorinin litresi şehirlere göre 42-43 lira seviyesine yükselmişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre son olarak bugün de benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim geldi. Otogaz fiyatlarına ise 71 kuruş zam yapıldı.

Fiyat değişiklikleri bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin:42.84 TL/LT

Motorin:42.81 TL/LT

LPG:26.03 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin:42.72 TL/LT

Motorin:42.75 TL/LT

LPG:25.49 TL/LT

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