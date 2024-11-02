"Ahmet Özer" mitingine katılmayan CHP'li Burcu Köksal'dan sert sözler

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ahmet Özer'in yerine kayyum atanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, "Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" dedi.

Abone ol

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı. Ardından da belediyeye kayyum atandı. Belediye Başkan Vekilliği görevine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi.

Karara tepki gösteren CHP yönetimi soluğu Esenyurt'ta aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il ve ilçe belediyelerindeki 413 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı. Ancak bazı başkanlar İstanbul'a gelmedi. O başkanlardan biri de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında sessizliğini bozdu.

Açıklamasına "Afyonkarahisar Belediyesini nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm" diyerek başlayan Köksal, "Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın" ifadelerine yer verdi.

Köksal açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Habur'da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo'nun Gazi Meclise çağrılmasına 'aman beni görevden alırlar' diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ'nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir"