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İsviçre'de para zirvesi! Türkiye'den o isim davet edildi

İsviçre'de para zirvesi! Türkiye'den o isim davet edildi

Korkmaz Karaca, bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Uluslararası Para Piyasaları Yöneticileri Zirvesi'ne davet edildi.

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Uluslararası Para Piyasaları Yöneticileri Zirvesi bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde İsviçre’nin Zürih şehrinde gerçekleştirilecek. 

Zirveye pek çok uluslararası finans ‘trader’ı davet edilirken, Türkiye’den Korkmaz Karaca davet edildi.

Gelişmekte olan piyasalarda yatırım fırsatları konulu bir sunumda yapacak olan Korkmaz Karaca, özellikle altın ve döviz piyasalarında aldığı doğru pozisyonlar nedeni ile zirveye davet edildi.

1978 doğumlu Korkmaz Karaca, 22 yaşından bu yana pek çok özel sektör kuruluşuna finans yönetimi konusunda danışmanlık veriyor.

Kaynak: ODATV

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