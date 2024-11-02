BIST 8.885
DOLAR 34,31
EURO 37,19
ALTIN 3.018,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da hastanede silahlı saldırı! 1'i sağlık çalışanı 2 kişi öldü

Van'da hastanede silahlı saldırı! 1'i sağlık çalışanı 2 kişi öldü

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i sağlık çalışanı 2 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Dün, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastaneye giden Van Valisi Ozan Balcı, gazetecilere, Erciş'te üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Dün gece iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin polise başvurmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 'kasten yaralama, darp ve cebir' iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de şüpheli bulunan kişi adliye intikal ettirilmek üzere polis tarafından kontrol amacıyla hastaneye getiriliyor ancak hastane girişinde husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir işçi kardeşimiz, sağlık çalışanımız ağır yaralandı."

Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında." dedi.

Vali Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Pendik'te bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Pendik'te bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan dikkat çeken enflasyon ve asgari ücret açıklaması
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak
İsviçre'de para zirvesi! Türkiye'den o isim davet edildi
İsviçre'de para zirvesi! Türkiye'den o isim davet edildi
Hadi Özışık’ın gösterdiği video olay oldu! Masayı yumruklayan bu adamı tanıdınız mı?
Hadi Özışık’ın gösterdiği video olay oldu! Masayı yumruklayan bu adamı tanıdınız mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuş gribi açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuş gribi açıklaması
Malatya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
Malatya'da deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
"Ahmet Özer" mitingine katılmayan CHP'li Burcu Köksal'dan sert sözler
"Ahmet Özer" mitingine katılmayan CHP'li Burcu Köksal'dan sert sözler
Bakan Uraloğlu Niğde'de konuştu: Bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecek
Bakan Uraloğlu Niğde'de konuştu: Bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerinden geri döndüremeyecek
Opel'den kasıma özel kredi kampanyası
Opel'den kasıma özel kredi kampanyası
Şişli'de kayıp kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyede
Şişli'de kayıp kız çocuğunu öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyede
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor, bir indirim bir de zam...
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor, bir indirim bir de zam...