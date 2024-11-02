Van'da hastanede silahlı saldırı! 1'i sağlık çalışanı 2 kişi öldü

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i sağlık çalışanı 2 kişi vurularak hayatını kaybetti.

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Dün, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolü için Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu vurularak ağır yaralanan hastanede yönlendirme personeli olarak görev yapan sağlık çalışanı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastaneye giden Van Valisi Ozan Balcı, gazetecilere, Erciş'te üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Dün gece iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin polise başvurmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 'kasten yaralama, darp ve cebir' iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de şüpheli bulunan kişi adliye intikal ettirilmek üzere polis tarafından kontrol amacıyla hastaneye getiriliyor ancak hastane girişinde husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir işçi kardeşimiz, sağlık çalışanımız ağır yaralandı."

Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında." dedi.

Vali Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti.