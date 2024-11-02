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Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı mesajı: Misafir misafirliğini bilmeli

Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı mesajı: Misafir misafirliğini bilmeli

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan, taraftarları stadyuma beklediklerini de belirtti.

Başkan, sözlerine şu şekilde başladı:

Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadan takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Bizim sahada futbolculara müdahale etmemiz değil, Trabzonspor’a destek olmamız önemli. 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş’e destek versinler. Fenerbahçe maçıyla yeni bir seriye başlayacağımıza yürekten inanıyorum.

"ALİ KOÇ DAVETİMİZE İCABET EDECEK"

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Trabzon'da misafir edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun. Genç hakem atanması MHK'nın takdiridir ve alınan kararlara saygı göstermek durumundayız.

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