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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

BEŞİKTAŞ 1-0 KASIMPAŞA (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Semih, Immobile

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

STAT: Tüpraş
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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