Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
BEŞİKTAŞ 1-0 KASIMPAŞA (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Semih, Immobile
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.
STAT: Tüpraş
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1