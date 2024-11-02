Galatasaray'ın Osimhen için yapacağı rekor teklif

Galatasaray, Napoli'den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Napoli ile masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı takım, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 50 milyon euroluk limit belirledi. İtalyan ekibiyle anlaşılması durumunda yıldız forvete ile 5 yıllık sözleşme yapılması hedefleniyor.

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Galatasaray, sezon başında büyük bir sürprize imza atarak kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için gündemi sarsacak bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.

CHELSEA'NİN ALMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

İngiliz basınında çıkan son haberlerde Chelsea'nin Napoli'ye 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip, golcü oyuncuyu ara transferde renklerine bağlamak istediği ifade edilmişti. Ancak yine aynı haberlerde Chelsea'nin şu sıralarda Finansal Fair Play (FFP) kıskacında olduğu ve büyük bir satış yapmaması durumunda bu transferin gerçekleşmesinin mümkün görünmediği de dile getiriliyor. Bu arada böyle bir anlaşma yapılması halinde, Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk tazminat hakkı bulunuyor.

ARAP KULÜPLERİ NAPOLİ İLE TEMASTA

Bu noktada Osimhen'in ortaya koyacağı tavır da merak konusuydu. Nijeryalı santrfor bu konuya da açıklık getirdi. Maç çıkışı bir gazetecinin ayak üstü sorusuna cevap veren Osimhen, "Ocaktan sonra da buradayım" diyerek, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki oyuncunun Chelsea dışındaki alternatifi Suudi Arabistan'dı. Bir süredir Arap kulüplerinin Napoli ile bonservis konusunda temasta olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN İÇİN 50 MİLYON EURO

Lig şampiyonluğuyla Şampiyonlar Ligi'nden dev bir gelir hedefleyen Cimbom'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sponsorlukların da katkısıyla Osimhen transferi için 50 milyon euro limit belirledi. Napoli'yle kısa sürede temasa geçecek olan Galatasaray'ın transfer komitesi, oyuncunun bir başka talibi Chelsea'dan önce elini çabuk tutmak istiyor.

BONSERVİSİ ALINIRSA SÖZLEŞMESİ 5 YIL

Geçtiğimiz günlerde "Sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım" diyen Nijeryalı forvet, Türkiye'de olmaktan ve sarı-kırmızılı formayı giymekten dolayı mutlu. Napoli ile Galatasaray'ın 50 milyon euroluk teklifte anlaşma sağlaması halinde sarı-kırmızılılar, uzun vadeli bir kontrat yapmayı hedefliyor. Galatasaray yönetimi, beş yıllık mukavele planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.