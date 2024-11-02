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Mustafa Varank ölümden döndü: Arazi aracı ağaca çarptı

Bursa'da üretilen arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, ıslak tekerli aracın ormanlık alanda kayması sonucu ölümden döndü.

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Bursa’da üretilen bir arazi aracının test sürüşüne katılan Mustafa Varank ölümden döndü. Sudan çıkan aracın ıslak lastiklerinin ormanlık alanda kayması sonucu, Varank’ın içinde bulunduğu araç şiddetli bir şekilde ağaca çarptı. Anlık refleksle kafasını eğen Varank, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Anlık refleksle başını eğen Varank'ın ilk sözleri, "Bir şey yok, ben iyiyim" oldu.

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