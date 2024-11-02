Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu: 11 yaralı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmana düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde "Seman Galerisi" ile kesişme noktasında bulunan bir apartmanı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı, çevrede ise büyük hasar oluştu.

Katil İsrail’in Lübnan’a saldırılarında 2 bin 897 kişi hayatını kaybetti

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden katil İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 897 kişi öldü, 13 bin 150 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, katil İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.