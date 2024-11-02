Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibutili mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak için Cibuti'de. Bakan Fidan ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Cibuti'de mevkidaşı Mahmud Ali Yusuf ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'de 14 Afrika ülkesinin Dışişleri Bakanları'nın katıldığı konferansa iştirak ediyor.

Fidan, konferans marjında ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldiği ifade edildi.