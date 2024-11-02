Van Bronckhorst: Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın ardından "Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olduğu karşılaşmada 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54'üncü dakikada Claudio Winck, 70'inci dakikada Aytaç Kara ile 88'inci dakikada Mamadou Fall kaydetti.

Siyah-beyazlıların maçı tek gollü 45+3'üncü dakikada Ernest Muçi'den geldi. Öte yandan konuk ekipte Nuno da Costa 90+2'nci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kasımpaşa bu sonuçla 14 puana yükseldi. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

"TAKIMIMI BU SEZON HİÇ BU ŞEKİLDE OYNARKEN GÖRMEDİM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.

"BU MAĞLUBİYETTEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

49 yaşındaki çalıştırıcı, üzgün olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK"

İstedikleri gibi oynayamadıklarını belirten Bronckhorst, şunları dedi:

İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir, devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde bu olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca da işler zor oluyor.

"UMARIM BU SEZON SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR"

Giovanni van Bronckhorst, daha çok maçlarının olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.

"KARAKTERİ SAHAYA YANSITAMADIK"

Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirten Bronckhorst, basın toplantısında şu şekilde konuştu:

Bu, daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı.

"TÜRKİYE'DE KOLAY MAÇ YOK"

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarına vurgu yapan Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Defansif olarak kararlarımız hatalıydı. Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak, gece ile gündüz gibiydi. Kilit anlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz. Doğru kararları veremedik. Maça iyi hazırlandık ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Türkiye'de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz.

"ÇOK ŞEYİ YANLIŞ YAPTIK"

Kasımpaşa karşısında birçok şeyi yanlış yaptıklarını aktaran Giovanni van Bronckhorst, şu şekilde görüş belirtti:

Bugün kötü maç oynadık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz.