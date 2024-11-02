Hastanede kanlı kavga: 1 personel öldü, 1'i polis 3 yaralı!

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri polis 4 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili açıklama yapıldı.

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Edinilen bilgilere göre, olay, öğle saatlerinde Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İKİ HUSUMETLİ AİLE ARASINDA KAVGADA 1 PERSONEL ÖLDÜ

Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada A.T. isimli şahıs hayatını kaybederken, hastanede yönlendirme görevlisi olarak çalışan E.B. isimli hastane çalışanıyla birlikte 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

'1'İ POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 3 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR'

Sağlık Bakanlığı'ndan bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Van Erciş Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde iki husumetli grup arasında meydana gelen hadise neticesinde 1 hasta yönlendirme personelimiz hayatını kaybetmiş; 1’i polis memuru olmak üzere 3 vatandaşımız yaralanmıştır.

Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak’a Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.