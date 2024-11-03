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Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek

Bakan Tunç: Uzlaşmaya 'evet' diyenler takdir görecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sivil bir Anayasa çağrısında bulunarak, uzlaşmaya 'evet' diyenlerin millet tarafından takdir edileceğini vurguladı.

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AK Parti Zonguldak Devrek 8'inci Olağan Kongresi, Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bakan Tunç, "Sivil bir Anayasa ile 'Türkiye Yüzyılı'na başlayalım diyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Meclis'te bir uzlaşma bunun için gerekiyor tabii ki. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler, millet tarafından takdir görecektir" dedi.

Tunç, "İnşallah bunu da başarırız. Meclis'te bir uzlaşma bunun için gerekiyor tabii ki. Bu uzlaşmaya 'evet' diyenler, millet tarafından takdir görecektir. Bu uzlaşmaya yanaşmayanlar ise milletimiz tarafından tasvip görmeyecektir. Mücadelemizi sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizi yeni bir Anayasa'ya kavuşturarak demokrasinin standartları daha da yükseğe taşımanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Tunç, konuşmasında, "Her alanda ülkeyi geliştirmenin gayreti içerisinde olduk. Önemli reformlarla da milletin temel hak ve özgürlüklerini genişlettik. Türkiye'nin bir daha darbelerle karşı karşıya kalmaması için önemli reformları hayata geçirerek kanun değişikliklerini yaptık. O nedenle diyoruz; yeni Anayasa. O nedenle diyoruz ki bu ülkede demokrasinin önü bir daha kesilmesin" ifadelerini kullandı.

Tunç, Anayasa'daki vesayetçi ruhun ortadan kaldırılması için mücadele ettiklerini belirterek, "Darbecilerin yazdığı her bir maddesine işlemiş olan o vesayet ruhu tamamen ortadan kaldırmak elbette ki mümkün olmadı. Çok sayıdaki değişiklik darbecilerin kurgusuyla yazılmış bir Anayasa'da" dedi.

Bakan, "Tamamen kaldırabildik mi? Elbette ki darbecilerin yazdığı her bir maddesine işlemiş olan o vesayet ruhu tamamen ortadan kaldırmak elbette ki mümkün olmadı. Çok sayıdaki değişiklik darbecilerin kurgusuyla yazılmış bir Anayasa'da. O maddeler arasındaki çelişkiler de yargı organları arasında birtakım problemlere neden oldu, oluyor. Bundan sonra da olmaya açık. O nedenle diyoruz; yeni Anayasa. " şeklinde konuştu.

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